A veszélyforrás, amire ritkán gondolunk az autóban

Ahogy az élet más területeire, úgy az autóvezetéshez szükséges képességeinkre is negatív hatással van a stressz. Most megtudhatod, hogyan is hat ez pontosan a volán mögött ülő sofőrökre, és mire érdemes ezzel kapcsolatban figyelni.