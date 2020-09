Világhírűvé tette Sacha Baron Cohent 2006-os filmje, a Borat: Kazah nép nagy fehér gyermeke menni művelődni Amerika. A brit színész kazah újságírónak álcázta magát, és tett látogatást az Egyesült Államokban úgy, hogy a mozi legtöbb szereplője nem tudta, hogy valójában nem egy útifilm, hanem egy áldokumentumfilm forog.

Mint az nemrégiben kiderült, a vegyes megítélésű film folytatást kap, sőt, már el is készült az. Ez szinte mindenkit meglepett – ugyan az utóbbi években néhány eseményen felbukkant Cohen különböző karakterek bőrébe bújva, de azt nem sokan gondolták, hogy ezek akár egy készülő film alapanyagai is lehetnek.

Cohen a koronavírus-járvány berobbanása után kezdett el dolgozni a folytatáson, melyet már meg is mutatott több forgalmazónak, de a jelenlegi helyzet és a pangó mozik miatt végül az Amazonhoz kerültek a film jogai. A Borat 2 teljes címét nem egyszerű leírni: az Amazon Prime kínálatában október 23-ától megtalálható alkotás becses neve Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan.

Az október 23-ai bemutató is sokat mondó: nem az 1956-os forradalom és szabadságharc miatt, hanem az Egyesült Államokban zajló elnökválasztási kampány miatt. A film címe is utal arra, hogy Cohen nem fogja kímélni a politika szereplőit sem