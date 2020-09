Az előzetes két sztárja Jackie Chan és Arnold Schwarzenegger, akiknek közös akciójelenetük is lesz a filmben, de felbukkan majd főhősként ismét Jason Flemyng (A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső), valamint Charles Dance (Trónok harca) is.

A produkciónak több címe (Journey to China, The Mystery of Dragon Seal) is volt, végül az Iron Mask mellett döntöttek, ami 2020-ban, a maszkok évében különösen furcsán hangzik. Vannak országok ahol már bemutatták, de több digitális szolgáltatónál mág csak most lesz elérhető, ezért is kapott egy friss előzetest az orosz-kínai közös gyártású film.