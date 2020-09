2009-ben jelent meg James Cameron sci-fi-filmje, az Avatar. A 237 millió dollárból készült alkotás sokáig a legtöbb bevételt termelő film volt, ami nem is csoda: korát megelőző technikai vívmányokat is felhasználtak a két évig készülő mozihoz, mely a nézőket is lenyűgözte. A rendező már akkor is a folytatáson gondolkodott, de egy évtizeddel később is még csak ott tartunk, ahol az első rész véget ért.

A csendet azonban megtörte a rendező, aki megerősítette, hogy az Avatar 2 elkészült, és már az Avatar 3 befejezése sincs messze. “Azon a napon, amikor bemutatjuk az Avatar 2-t, elkezdünk az Avatar 3 befejezésén dolgozni. Itt tartunk most; jelenleg még Új-Zélandon forgatunk, az élőszereplős részek maradékát vesszük fel. Nagyjából a munka 10 százaléka van hátra, az Avatar 2-vel teljesen végeztünk, és körülbelül az Avatar 3 95 százaléka már megvan” – mesélte Cameron Arnold Schwarzeneggernek egy nyilvános online beszélgetés során.

A rendező kiemelte, hogy a stáb szerencsésen választotta meg a forgatási helyszínt: Új-Zélandon szinte zavartalanul dolgozhattak, mivel az országot kevésbé sújtotta a koronavírus-járvány, az élet pedig többé-kevésbé olyan volt, mint a járvány előtt.

Az Avatar második részét várhatóan 2022 decemberében mutatják be a mozikban. Ha addig nem tudsz várni, és kíváncsi vagy egy-két képkockára a moziból, kattints ide!