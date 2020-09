A németországi Essen városában úgy döntött egy hangszerkölcsönző cég, hogy megépíti a világ legnagyobb dobszettjét. A koronavírus-járvány miatt volt helyük is ehhez, ugyanis a Turock nevű klub kihasználatlanul állt. A több mint ezer elemből, köztük 31 dobból, 125 cintányérból és több száz egyéb alkatrészből álló felszerelés összeállítása 12 órát vett igénybe, amit fel is vettek, és fel is töltötték azt a YouTube-ra. Szerencsére az egészet egy percesre zsugorították, így egy látványos timelapse felvételt kaptunk.

A dobosnak nincs könnyű dolga: egy alagutat hagytak neki, ahol be tud mászni a dob- és cintányérerdő sűrűjébe, de ezt és a zárt térben megrekedő hőséget leszámítva biztosan élmény lehet játszani egy ilyen felszerelésen.