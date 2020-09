A Bitcoin nevű kriptovaluta első kódját Robert Alice művész 40 korongon ábrázolta, a sorozat a Portraits of a Mind (Egy elme portréja) nevet kapta, ezzel tisztelegve Nakamoto Szatosi, az egész rendszer ismeretlenségbe burkolózó atyja előtt.

A 40 korongon 50 méter hosszan szerepelnek különböző betűk és számok, ez összesen 12,3 millió darab karaktert jelent. A három évig készült sorozat egyes darabjaira már többen is lecsaptak, szerte a világban található belőlük, de még azért akad belőlük az alkotónál is. Most a sorozat 21. darabja találhat új gazdára a Christie’s aukciósház októberi árverésén.

A korongok értékét 12 és 18 ezer dollár (3,7-5,6 millió forint) közé teszik a szakértők, de elsősorban azok fogják ezt értékelni, akiket érdekel a kriptovaluták világa. Persze a 128 cm széles korongon van kézzel fogható érték is: a vásznat alumíniumfestékkel vonták be, a karaktereket borító festék pedig aranyat is tartalmaz, mely néhány karakternél különösen látszik.