A közelmúltban közölte a OnePlus, hogy október 14-én hivatalosan is bemutatja a legújabb készülékét, ami a 8T névre hallgat majd. Előzetes információk szerint jön a OnePlus 8T Pro is, így az is ott lesz a OnePlus Clover olcsó mobil és a OnePlus Watch okosóra mellett. Az viszont még nem világos, hogy milyen árcédulát kap majd OnePlus 8T széria azután, hogy a OnePlus 8 sorozat drágasága miatt kapott komoly kritikát.

A gyártót mindenesetre a profit érdekli, és nem törődnek a fanyalgókkal, amíg van fizetőképes kereslet. A kiszivárgott árak pedig azt bizonyítják, hogy van vevő, mert a OnePlus 8T-t 799 euróért lehet majd hazavinni, ezért 8/128 GB-os modell jár majd, a 12/256-os pedig 899 euróba kerül majd.

A OnePlus 8T 799/899 eurós árából kalkulálva a szakértők szinte biztosra veszik, hogy a Pro modell áttöri az 1000 eurós határt. A OnePlus történetében először lesz erre példa, amivel újabb mobilgyártó kúszik fel egyre feljebb az ársávokkal, és lesz olcsó alternatívából luxuscikk.