Jokohama kikötőjében tölti idejének nagy részét a világ legnagyobb robotja. A japánok már január óta építgették a 18 méter magas óriást, ám csak a napokban mozdult meg először a 25 tonnás mérnöki csoda.

A robothoz az inspirációt a Gundam című animesorozat adta, mely különböző folytatásokon, képregényeken, filmeken és videojátékokon keresztül már több mint 40 éve szórakoztatja a science-fiction japán kedvelőit. A franchise a japán játékipar egyik legnagyobb játék- és hobbifranchise-ának megalkotásával járt: 2014-ig a Gundam összesen 80 milliárd jen (236 milliárd forint) bevételt hozott a jogtulajdonosoknak, és azóta sincs megállás.

A robot egyelőre nem túl sokat tud, de azért jár a készítőknek a dicséret a jelenlegi tudásáért is: képes járni, térdelni, karjait és ujjait is egyenként mozgatni. Az eredeti tervek alapján egy nagyszabású bemutatót tartottak volna az érdeklődőknek október elsején, ám azt a koronavírus-járvány miatt elhalasztották egy későbbi időpontra. Építői addig is csiszolják a monstrumot, hogy a rajongók egy még kiforrottabb technikával találkozhassanak, amikor a körülmények engedik.