Több évre szóló együttműködési szerződést kötött a Bugatti és egy német cég, a Buben&Zörweg. A márka modern luxusszéfjeiről és óraforgató szerkezeteiről ismert – utóbbi azoknak jó, akik akkor is mozgásban akarják tudni az ebből energiát nyerő óráikat, amikor nem hordják azokat.

A két cég kollaborációjából már meg is születtek az első termékek, melyeket a Bugatti molsheimi főhadiszállásán be is mutattak. A Buben&Zorweg for Bugatti egy mindkét luxusmárka legjavát felvonultató széf és óraforgató berendezés is egyben.

A képre kattintva galéria nyílik

A 215 kilós szerkezetbe rejtett dolgok biztonságáról az ujjlenyomattal vagy transzponderes chippel nyitható zárszerkezet gondoskodik. Belsejébe nyugodtan el lehet rejteni még a legmodernebb slusszkulcsokat is, ugyanis a széf a rádióhullámoknak is ellenáll, nem lehet meghackelni a falakon keresztül a kulcsot.

Felső részében található a változattól függően a négy vagy nyolc órának helyet adó forgatószerkezet. A masszív széftorony kétféle külsővel kapható majd: mind a 300 mérföldes rekorddöntésről megemlékező Chiron 300+, mind a French Racing 30 példányban készül, árukról azonban még nincs információ.