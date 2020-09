Az online abúzus elsősorban a napi több órát a neten lógó kamaszokat, de a sajtó munkatársait, valamint a közéleti szereplőket is érinti. Így a kezdeményezéshez számos ismert ember adta az arcát: dr. Almási Kitti, Borbély Alexandra, Mihalik Enikő, Trokán Nóra, Pataki Ági, Rúzsa Magdolna, Szabó T. Anna, Geszti Péter, Grecsó Krisztián, valamint Majoros Péter Majka is fontosnak tartják, hogy oktatással és tanácsokkal javítsunk a netes kultúránkon.

A Stop Abúzus kampánnyal a kiadó nem csupán a problémára próbál rávilágítani, hanem arra is törekszik, hogy gyakorlati segítséget is nyújtson a zaklatások számának csökkentése érdekében. Ezen az oldalon összegyűjtve is elérhetővé teszik a témában készített cikkeket, videós tartalmakat, valamint a gyermekjogi szakértők által összeállított kézikönyvet is.