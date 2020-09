Több évre szóló programot indított a Central Médiacsoport a Hintalovon Alapítvánnyal karöltve. A Stop Abúzus érzékenyítő projekt elsőként az interneten és a közösségi médiában egyre gyakrabban előforduló zaklatásra hívja fel a figyelmet.

A kezdeményezés apropója a tavasszal bevezetett online oktatás, illetve a járványhelyzet okozta korlátozások miatt is fokozódó számítógép-használat. Mivel az elmúlt hónapokban nőtt a társadalom internetes aktivitása, a bántalmazás veszélye is felerősödött.

Dr. Gyurkó Szilvia, a Hintalovon Alapítvány szakmai vezetője aggasztónak tartja, hogy sok szülő gyakran csak akkor veszi észre, hogy baj van, amikor a gyermek már komoly tüneteket produkál. „Egy-egy bántó komment elolvasásakor ugyanaz az agyterület aktivizálódik, mint amikor valaki pofont kap. Minden szülő vegye ezt komolyan, és próbáljon kialakítani olyan légkört, amelyben a gyerek el meri mondani, ha bántják” – nyilatkozta a Hintalovon alapítója.

Az online abúzus gyakran azonban nemcsak a kamaszokat, hanem a sajtó munkatársait, valamint a közéleti szereplőket is érinti. A kezdeményezéshez így számos ismert ember „adta az arcát”: dr. Almási Kitti, Borbély Alexandra, Mihalik Enikő, Trokán Nóra, Pataki Ági, Rúzsa Magdolna, Szabó T. Anna, Geszti Péter, Grecsó Krisztián, valamint Majoros Péter Majka is fontosnak tartják, hogy oktatással és tanácsokkal javítsunk a netes kultúránkon.

A Central Médiacsoport a kampánnyal arra is törekszik, hogy gyakorlati segítséget is nyújtson a zaklatások számának csökkentése érdekében. Ezen az oldalon összegyűjtve is elérhetővé teszik a témában készített cikkeket, videós tartalmakat, valamint a gyermekjogi szakértők által összeállított kézikönyvet is.