Akik jobb erőnlétben vannak, válasszák a HIIT edzést , vagyis a váltott intenzitású, intervall mozgásokat. Ez lehet kocogás, amikor 15 perc összidőbe sprinteket iktatsz be, de lehet aerobik/fitnesz jellegű, amikor váltod a négyüteműket a fekvőtámaszokkal, majd a guggolással és helyben futással. Ezek mindegyike 45-60 mp legyen.

A leghatékonyabb zsírégető a futás , ám ez nem javasolt akkor, ha viszonylag nagy a felesleg rajtad, mert akkor hamarabb mennek tönkre az ízületeid, mint hogy leadnád a zsírpárnákat. Ilyenkor inkább kezdj fél óra biciklizéssel, akár konditeremben, majd egészítsd ki az edzést fél óra könnyű súlyzós tréninggel. Ezt folytasd, és ha már lement 8-10 kg, akkor beépítheted a kocogást is.

Olvass tovább

Akik a leadott kilók hatására totális pörgésbe jönnek, azok olyan hatásos zsírégetők közül válasszanak, mint a kangoo, a spinracing, vagy a Hot Iron.

A megfelelő étrend mindennek az alapja

Sokféle diéta létezik, melyek gyors fogyást ígérnek, általában valamilyen hiányt okozva a szervezetben. Ráadásul a hatásuk rövidtávú, és általában a leadott kilók duplája tér vissza, amikor újra rendesen étkezel. A megoldás egy olyan étrend, ami tartható is, minimum fél éven át. Tehát, amitől nem alakulnak ki hiánybetegségek. Ilyen a ketogén étrend, és a paleo-ketogén étrend, melyen pl. az indiánok vagy eszkimók is élnek évezredek óta. A lényege a magasabb zsírfogyasztás, és az alacsony szénhidrát bevitel, illetve a szükséges fehérje is benne van. Ezeknél a test ketontesteket állít elő, az energiát nem cukorból nyeri, a végeredmény pedig a kilók lepörgése, miközben energikus leszel. Fontos, hogy ne a növényi zsírok, hanem az állati zsírok adják az étrend alapját.