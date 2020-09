Amikor tavaly mozikba került a Star Wars fő történetszálát lezáró a Skywalker kora, akkor az Adidas már előállt egy különleges kollekcióval, amiben szerepelt egy Yodának címzett csuka. Ezzel viszont nem rótták le még minden tiszteletüket az apró jedimester előtt, mert most a 40 éves Birodalom Visszavág apropóján újabb edzőcipőt dobnak Yoda tematikával piacra.

A Star Wars x adidas UltraBOOST “Yoda” a sárkunyhóba élő mester remete éveit idézi, amikor még a szokásosnál is szakadtabb, mocsárszínű köntösben vágta nyakon botjával a környék vadállományát. Ezért a cipő is durva, barnás-zöldes szövetből készült, némi derengő hatású világos neonzölddel kiegészítve. A nyelven megjelenik maga Yoda is, és idézet is került a sarokrészre belül.

A gyűjtők szeptember 17-én vethetik magukat rá először az online boltokban, ahol 180 dolláros (54 ezer forint) áron kerül majd forgalomba.