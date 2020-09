Legyen szó bármilyen gamereknek készült kütyüről, a teljesítmény mellett mindig nagy hangsúlyt kap a kinézet is. Nincs ez másképp a Cluvens Scorpion nevű székénél sem: a bútor gyakorlatilag egy cyberpunk-stílusú robotizált skorpió, mely körbeöleli a felhasználót, miután beleül.

A skorpiószéknek kell a hely: akár el is lehet benne feküdni a kinyitott állapotában 165 centi hosszú, 108 centi széles és 208 centi magas bútorban, mely üresen is 120 kilót nyom. A tömeg a feketére homokfúvott acél elemekből és a beépített motorokból jön össze, melyek behajlítják a skorpió farkát, az annak végén található monitort – melyből akár 49 colosat is használhatunk, ha a hajlított verzió mellett döntünk – és a széket tartó lábakat.

Scorpion Gaming Chair by Cluvens for your #homeoffice pic.twitter.com/ZV3Astgc9k — Ivan Raszl (@iraszl) September 13, 2020

A székben mindenki kényelmesen elférhet egészen 124 kilós testtömegig. Az üléspozíció állítása is elektronikusan működik, és a skorpió farkának pontos elhelyezkedését is egy távirányítóval lehet szabályozni. A beállításokat el is menti a rendszer, így egy gombnyomásra azonnal a felhasználóra igazodik a gép.

A skorpió kényelmét azonban nem élvezheti mindenki: a rendszer 3299 dollárba (990 ezer forintba) kerül.