Az okostelefonok piacán sohasem számított igazán nagy szereplőnek az LG. A dél-koreai elektronikai vállalat szakemberei persze nem ültek tétlenül, ölbe tett kézzel, de az ötleteik nem igazán váltak be. Ez azonban most változhat a Wing 5G nevű készüléknek köszönhetően, mely a dupla képernyős mobilok másodvirágzásakor akár sikeres is lehet.

Szemben a Samsung és társai által követett összehajtható kijelzős vonulattal, az LG teljes más irányba kezdte el tekerni a dolgokat. Ezt szó szerint kell érteni, ugyanis a Wing 5G második képernyőjét az óramutató járásával megegyező irányban, 90 fokkal el lehet fordítani, így egyszerre egy nagyobb (6,8 colos) és egy kisebb (3,9 colos) kijelző áll a felhasználó rendelkezésére. A teszteken 200 ezerszer elforgatták a kijelzőt, és a mobil bírta a strapát.

A telefon nem lesz valami erős, tudása inkább a középkategória szintjét hozza. Ahogy a neve is mutatja, az 5G-kommunikációra képes készülékben a Qualcomm Snapdragon 765G chipset dolgozik majd, melyhez 8 GB RAM és 128, illetve 256 GB belső memória társul, de igény esetén 2 TB-ig bővíthető.

A tudásbéli hátrányokat azonban ellensúlyozza képalkotási képessége: a Wing 5G hátulján három lencse is található. Ezek mögött egy 64MP ultra-nagy felbontású széles látószögű, egy 12MP ultra-széles és egy 13MP széles látószögű érzékelő bújik meg, míg a szelfizéshez egy 32 megapixeles kamerát használhatunk.

A készülék áráról még nincsenek pontos információk, de az iparági hírek szerint akár már 915 dolláros áron is hozzá lehet majd jutni. Az árusítás októberben kezdődik Dél-Koreában, Európába később érkezik a mobil.