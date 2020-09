Svájc egyik legnépszerűbb exportcikke a luxusórákon kívül a kiváló minőségű csokoládé. Gombóc Artúr gondolatait követve, legyen akár kerek, szögletes, hosszú, rövid, gömbölyű, lapos, tömör, lyukas, csomagolt, meztelen, egész, megkezdett, édes, keserű, csöves, mogyorós, tejcsokoládé vagy likőrös, tavalyi vagy idei, az alpesi országban minden van.

Ezt a listát bővíti a Lindt A csokoládé otthona nevet kapó múzeummal. A bázeli építészek által megálmodott, vasárnap nyíló épület Kilchberg városában kapott helyet. Az édesség jó nagy, több mint 6 ezer négyzetméteres otthont kap, de kell is a hely, hiszen a számos interaktív kiállítás mellett itt is készülnek majd csokik, melyeket helyben, a világ legnagyobb Lindt-üzletében meg is lehet venni.

Ezek mellett lesz még itt kávézó és sok más érdekesség az édesszájúaknak, a leglátványosabb attrakció azonban a kilenc méternél is magasabb csokiszökőkút lesz az épület bejáratánál. Az alábbi videó segítségével egy virtuális túrát is lehet tenni a komplexumban.