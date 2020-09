Yan Liang nem mindennapi sorozata, a Beauty of Science mindig egy különleges szeletét mutatja meg a minket körbevevő világnak, egészen varázslatos módon. Ez még akkor is így van, ha kamerájával éppen azt rögzíti, hogyan nő a penész – persze ezt is úgy tálalva, hogy a nézőnek leesik az álla a látottaktól.

Az alábbi felvételen négy különféle gomba változatos növekedését figyelhetjük, ahogy az aprócska fonalak egymásba gabalyodnak, a végükön megjelennek a spórákat tartalmazó kis gömbök, és színűk is folyamatosan változik. A négy gomba közös tulajdonsága, hogy mindegyikük az emberiség hasznára vált – az egyik például a Penicillium közülük, mely a penicillin-típusú gyógyszerek megalkotásához segítette hozzá az orvosokat.

Ha legközelebb penésszel találkozol, ne feltétlenül undorral nézz rá, hanem jusson eszedbe ez a videó. Utána azért szabadulj meg tőle hamar, ugyanis mérgezést is lehet tőle kapni, ha nem vigyázunk.