A ZTE révén megszületett a világ első olyan okostelefonja, melynek előlapja egyetlen kijelzőből áll, és nem töri azt meg se gomb, se kamera. Szelfizni azonban így is gond nélkül lehet majd a kínai készülékkel, ugyanis a frontkamera a kijelző mögött kapott helyet.

A nagyközönségnek kedden bemutatott ZTE Axon 20 5G 6,92 colos képernyőjén Full HD+ felbontásban jelennek meg a képek és a videók, melyeket a 32 megapixeles rejtett kamera készít. A technológiával már eddig is többen kísérleteztek, de ez a készülék lesz az első, melyhez a fejlesztőkön és egy bizonyos szűk körön kívül bárki hozzájuthat.

A ZTE állítása szerint öt technológiát is bevetett az innovatív megoldás érdekében. Ezek közé tartozik egy szinte átlátszó anyag használata, így könnyítve meg, hogy a lehető legtöbb fény jusson el a lencsékig. Emellett hardveres és szoftveres segítséget is kapott a képalkotó eszköz: ezek folyamatosan a színkorrekción és az interferencia megakadályozásán dolgoznak. Ezeken kívül a pixeleket is optimalizálták a képernyőn, valamint egy szelfi-algoritmust is készítettek, hogy minden megvilágításban a legjobb képeket készíthesse a gép.

Első kameráján kívül másra is büszke lehet a kínai mobil: kapásból négy szenzor is dolgozik hátul, melyek közül a 64 MB-os végzi a legtöbb munkát, de van külön érzékelő a széles és a makró módokra is. A telefonban a Qualcomm Snapdragon 765G chipje dolgozik, támogatja az 5G technológiát és kiviteltől függően megrendelhető 6 vagy 8 GB-os RAM-mal, illetve 128 vagy 256 GB-os belső tárhellyel. Ára 97 125 forintnak megfelelő jüan lesz, arról pedig egyelőre nincsenek információk, hogy Kínán kívül kapható lesz-e a telefon.