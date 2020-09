2004-ben Ewan McGregor színész és barátja, Charley Boorman 30 396 kilométert tettek meg motoron London és New York között. A Hosszú motorozás 10 epizódon keresztül tartott, és később könyv is készült belőle.

Az eredeti alkotás igen népszerű volt, talán ezért is döntött úgy az Apple, hogy készítenek egy második szériát a párossal. Az elmúlt 16 évben persze sokat változott a világ, melyet a 11 részes Long Way Up című sorozat készítői is igyekeztek lekövetni. A közel 21 ezer kilométeres túrát Dél-Amerikából Los Angelesig elektromos motorokkal teszik meg, miközben hasonlóan izgalmas kalandokban lesz részük, mint annak idején a világ másik felén motorozva.

A sorozat szeptember 18-án debütál az Apple tv+ felületén.