Mivel a létesítmény a legközelebbi szárazföldtől, az észak-karolinai partoktól 55 kilométerre van, ezért csak hajóval vagy helikopterrel lehet megközelíteni. Ezekből is inkább az utóbbi javasolt: számtalan hajó elsüllyedt már erre a múltban, ezért is tették ide annak idején a világítótornyot. A toronyba egy kötél segítségével lehet feljutni, és érdemes minél hamarabb feljutni, ugyanis a tenger hemzseg a cápáktól és a barrakudáktól.

Nemcsak ezért ez a legveszélyesebb szálloda a világon, legalábbis a tulajdonosok szerint. Mivel a sós víz és a különböző viharok, hurrikánok folyamatosan gyötrik a helyet, a karbantartás pedig valószínűleg többször is kimaradt, gyakorlatilag a 41,5 méter magas torony egy rozsdafészek, kívül-belül.

Az ide tévedők 557 négyzetméternyi fedett területet járhatnak be, számtalan, szinte teljesen ugyanúgy kinéző folyosón át. A vendégek összesen 8 hálószobában kaphatnak szállást, és két fürdőszoba áll a rendelkezésükre. Található itt egy rekreációs szoba is biliárdasztallal és egyéb szórakozási lehetőségekkel: a parti őrség munkatársai is itt múlatták az időt annak idején. Energiát napelemek segítségével állítanak elő, a napi betevőt pedig általában a tenger adja, de előfordult már, hogy pizzát rendeltek helikopterrel.

A hely tökéletes lehet azok számára, akik teljesen el akarnak menekülni a világból például egy járvány elől. Mivel a legközelebbi szárazföld is messze van, itt egyáltalán nincs fényszennyezés, a csillagászkodni vágyók teleszkópokon át leshetik a távoli égitestek ragyogását.

A hotellel “mindössze” az a gond, hogy nem fogad látogatókat: jelenleg csak a teljes felújításon dolgozó önkéntesek tartózkodnak a tornyon, akik az elemekkel dacolva próbálják azt megmenteni az enyészettől. Önkéntesnek azonban lehet jelentkezni, ide kattintva.