Az Adidas valószínűleg tudatosan döntött úgy, hogy a Top Ten Hi sneakereket a fejvadászhoz kötik: a karakterről sohasem kaptak igazán sok információt a rajongók, mégis szinte körberajongják őt. Nem csoda, hogy korábban egy ritkább, őt ábrázoló játékfiguráért egy vagyont fizettek.

A magas szárú cipőt színvilága és ütött-kopott mintázata is egyértelműen a fejvadászhoz köti, a prímet mégis a kis különálló zseb viszi: Boba Fetten is van egy ilyen, itt tartja fegyverét. Igaz, ő a derekánál hordja ezt, de ez most nem számít.

A cipő szeptember 24-étől lesz kapható. Ára nem is lesz olyan vészes, 111 dollárba (33 ezer forintba) fog kerülni a lábbeli. Érdemes lesz eltenni a dobozát is, mely a régen kapható játékfigurák eredeti csomagolását idézi külsejével és átlátszóvá tett előlapjával.