Rekordáron, 368 ezer fontért (145,9 millió forint) kelt el egy hat hónapos bárány egy skóciai árverésen – számolt be róla a The Guardian pénteki online kiadása, írja az MTI. A Double Diamond (dupla gyémánt) nevű juhot izgalmas licitharc után vette meg három tenyésztő, akik összeálltak, hogy megszerezzék az izmos testű, óarany szőrű állatot a csütörtökön a Glasgow melletti Lanarkban rendezett aukción.

World Record 350,000gns ($668,375 AUD) set at the Scottish National Texel Sale – Sportsmans Double Diamond, Sportsmans Pedigree Livestock purchased by Auldhouseburn Texels, Procters Texels & New View Texels. pic.twitter.com/u84MJ7PsBh

— Struan Pearce (@struanp) August 28, 2020