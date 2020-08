A Vitruális Online Múzeum (VOMA) a világ legjelentősebb múzeumaiból, köztük a párizsi Orsay Múzeum és a New York-i Metropolitan Múzeum gyűjteményéből is válogat, de szerepelnek benne olyan alkotások is, amelyek csak online tekinthetők meg – mondta el a 39 éves brit festő, Stuart Semple, a projekt atyja.

Olvass tovább

A VOMA látogatása ingyenes lesz létrehozóinak szándéka szerint. Az alapítók remélik, hogy a VOMA-nak sokszínű közönsége lesz, különös tekintettel arra, hogy a faji egyenlőtlenségek világszerte a reflektorfénybe kerültek. Semple szerint a művészeti világ amúgy is főleg a fehér közönség felé fordul, és ezen is változtathat a virtuális múzeum.

A VOMA számára egy digitális épületet hoztak létre, amelyben szabadon vándorolhatnak a látogatók, és nagyfelbontású 3D-s formátumban nézhetik meg közelről is az alkotásokat. A látogatók közben kommentárjukat is leírhatják, ismertetéseket olvashatnak és barátaikkal cseveghetnek is a platformon. A múzeum a való világhoz is kapcsolódik azon a módon, hogy például a külső időjárás, napszak befolyásolja a belső világítást. A látogatók így egy hideg esős reggelen vagy csillagfényes nyári éjszakán is betérhetnek a páratlan gyűjteménybe.