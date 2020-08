Olvass tovább

A projekt egyelőre még csak az engedélyeztetési szakaszban tart, de a város vezetése valószínűleg engedélyezni fogja a csatárnak, hogy felhúzza hotelét. Ha minden a tervek szerint alakul, a futballrajongók a 2023-as meccsek idején akár Ronaldóéknál is megszállhatnak. Az Európa-bajnok játékosnak egyébként bejött az efféle üzlet is, Madeirán, Lisszabonban, Madridban, New Yorkban, Marrákesben és Párizsban is van már szállodája.

Manchesterben olyan United-legendákhoz csatlakozna a hoteljével Ronaldo, mint Gary Neville és Ryan Giggs: a vörös ördögök két korábbi csapatkapitányának is van egy-egy szállodája.