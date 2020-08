Dél-koreai kutatók egy csoportja olyan telefontokkal állt elő, melyben mini robotlábak találhatók. Az aprócska szerkezet folyamatosan figyeli az okostelefon töltöttségi szintjét, és ha túlságosan lemerül az akksi, akkor a lábacskákkal egy vele egy szintben lévő vezeték nélkül töltőig cipeli a mobilt a szerkezet.

A CaseCrawler nevű kiegészítő egyelőre csak kísérleti fázisban van, de a fejlesztők kiváló munkáját dicséri, hogy már az első, a nyilvánosságnak bemutatott változat mechanikája is elfér a 16 milliméter vastag tokban. A jövőbeni cél a tok méretének csökkentése lehet úgy, hogy az ne menjen a jelenlegi 300 grammos teherhordó képesség kapacitására – ez bőven elég a legtöbb okostelefonhoz, egy-egy átlagos készülék kevesebb mint húsz dekát nyom.

Egy jövőbeni fejlesztési irány lehet az is, hogy ne csak az akksit, de a gazdáját is találja meg a tok, ha például az nem találja sehol. A szenzorok egyelőre csak a vezeték nélküli töltőt tudják megtalálni, az apró lábak pedig alapvetően két irányba, előre vagy hátra tudják mozgatni a készüléket. A forgást a lábak részleges mozgásával oldja meg az apró kütyü, igen sikeresen, ahogy az az alábbi videó is bemutatja.