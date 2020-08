A színész 2019. június 1-je és 2020. június 1-je közötti bevételeinek jelentős része a Netflix számára forgatott Red Notice című thrillerből származik, amely önmagában 23,5 millió dollárt hozott neki. A színész emellett az Under Armour sportmárkával is sokat keres.

A toplista második helyén szereplő Ryan Reynolds 71,5 millió dollárt (20,9 milliárd forintot) keresett egy év alatt. Ebből 20 millió dollárt ő is a Red Notice-ért kapott, és további 20 millió dollárt a szintén a netflixes Six Underground – Hatan az alvilágból című filmmel zsebelt be. Dobogós helyezést ért el 58 millió dolláros (17 milliárd forintos) jövedelmével Mark Wahlberg színész-producer is, akit a Netflixen futó Spenser az igazság nyomában című filmben láthat a közönség.

A negyedik helyen Ben Affleck (55 millió dollár), az ötödiken Vin Diesel (54 millió dollár) áll. Akshay Kumar, a tízes toplista egyetlen bollywoodi sztárjaként a hatodik helyet szerezte meg 48,5 millió dolláros jövedelmével, amelynek döntő hányada reklámszerződéseiből származik. A legjobb tíz között szerepel még Lin-Manuel Miranda, a Hamilton című musical alkotója, valamint Will Smith, Adam Sandler és Jackie Chan.

A Forbes a sztárszínészek éves jövedelmét a filmjeik mellett egyéb bevételeikből, márkaszerződéseikből számítja ki. Az adatok nem veszik figyelembe az adólevonásokat, az ügynökök, menedzserek és ügyvédek díjait, de így sem kell aggódnunk értük, nem száraz kenyéren és csapvízen élnek a világsztárok.