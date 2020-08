2010-ben alapították Kínában a Xiaomit, mely mára jelentős technológiai óriássá nőtte ki magát. Ennek örömére a cég bemutatta az Mi TV LUX OLED tévét, mely szinte teljesen átlátszó: kikapcsolt állapotban csak a keret és a készülék alsó része látszik – a mérnökök a tévé alsó panelébe rejtettek mindent, ami a működéshez szükséges.

A Xiaomi termékéhez hasonló koncepciókat már többször láthatott a nagyközönség, ám a kínai gyártó szerint az Mi TV LUX lesz az első sorozatgyártásban is megjelenő átlátszó készülék. Az 55 colos OLED képernyő mindössze 5,7 milliméter vastag, és rendkívüli képminőségével is kitűnik a tévék mezőnyéből, képernyőjén 1,07 milliárd különböző színt is meg tud jeleníteni.

A tökéletes látványhoz persze elkél majd egy jó háttér is: a gyártó azt javasolja, hogy valamilyen fekete felület előtt nézzük a tévét, ha a kiváló képminőség mindennél fontosabb. Az egyelőre csak Kínában megjelenő, az alábbi videóban is látható eszközért 50 ezer jüant, átszámítva 2,1 millió forintot kérnek majd.