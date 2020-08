A közönség szájtátva bámult ahogy Ato Boldon sprinter felállt a rajthoz a sydney-i olimpián az ezredfordulón. A szokásos sportszemüvegek egyike helyett ugyanis valami olyasmit viselt a fején húsz éve, ami simán beférne bármelyik Marvel szuperhős felszerelésébe.

Az Oakley vele próbálta népszerűsíteni az “Overthetop” modellt, ami páros lábbal, izomból rúgott fel mindent, amit addig, és azóta is képvisel a napszemüvegek piaca. Tulajdonképpen egy sci-fi szemvédőt építettek, fülnélküli idegenek számára, ugyanis a szemüvegnek nincs szára. Két vastag nyúlvány fut végig a fejen, ez tartja a helyén.

Túl vad volt a globális népszerűséghez, de a hírverésre tökéletesen alkalmas, így most újra elővették, és egy húszdarabos, limitált szériát dobnak belőle piacra. Ugyanazt a présformát használják majd, mint az eredeti, első eresztésnél, az ezüst színt viszont felváltja az arany árnyalat, és újabb, könnyebb anyagból készül majd, mind az előd.

Ára a különlegességhez méltóan borsos, a gyors kezű gyüjtők 2000 dollárért (580 ezer forint) csaphatnak majd le a sorszámozott darabok egyikére. Ez nem is annyira durva ár, ha megnézzük mennyiért mennek most az eredeti, megkímélt darabok. Ezekért gyakran félmillió forintot is kérnek az eladóik.