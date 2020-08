240 négyzetméteres lakótér, 550 négyzetméteres telek, közvetlenül a vízparton, 200 millióért. Az Ingatlan.com hirdetéséből kiderül, hogy mit tud egy ilyen birtok, ami a luxus mellett egyedi hangulatot is kínál.

“Budapest közvetlen közelében, 20 percre a belvárostól, mégis rendkívül csendes és nyugodt környezetben, Csepel és Szigetszentmiklós határának legszebb dunaparti részen eladó egy vízparti, új építésű, rendkívül egyedi és luxus, örök panorámás szerkezetkész családi ház.

Az ingatlan saját, sorompóval lezárt sólyapályával rendelkezik, amin közvetlenül a ház garázsából vízre engedhetjük a hajót. Emellett kényelmes kikötési lehetőség is kiépítésre került a partszakaszon, így egy lépcsőn keresztül egyszerűen szállhatunk ki és be a hajóba. A horgászathoz szintén minden kedvező körülmény adott, akárcsak a víztől 1 méterre kiépített bográcsozó hely által a szabadtéri főzéshez és sütögetéshez. A természet szeretete megmutatkozik a kis Duna-parti pergola kialakításában is. A tulajdonos egy kellemes hajókázás után itt tud megpihenni, gyönyörködni a Dunában.”

Ezt rengeteg felsőkategóriás nyaraló tudja, de az igazi extra még csak most jön!