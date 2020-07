Floridában bőven akad vadon élő aligátor, így ezek a hanghatások sem ismeretlenek a helyieknek. Nekünk, európaiaknak viszont félelmetesen egzotikus a mély hörgés, amit leginkább mozifilmek szörnyeitől szoktunk meg.

Pedig ez még csak nem is támadást jelző hanghatás, a hím aligátor ezzel a hanggal, testtartással és hátának rezegtetésével jelezte párjának közeledési szándékát. A jelzés, akár egy természetes Tinder, a környéken élő nőstényeket szólítja meg, a hang ugyanis akár 165 méterre is elhallatszik. A hüllők közé tartozó mississippi aligátor (Alligator mississippiensis) elterjedt az Amerikai Egyesült Államok dél-keleti részének mocsaras területein, ma már nem veszélyeztetett faj. Bőréért tenyésztik is.

A Nyíregyházi Állatparkban kis szerencsével akár élőben is átélhető a hanghatás, pár éve rögzítették videóra, ahogy az Ali nevű aligátor hasonló vízrezgető mély dörgéssel jelezte, kész a nászra.