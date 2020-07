Redős papsapkagomba a magyar neve annak a gombának, melyet Finnországban csemegeként fogyasztanak az emberek. Ez kissé meglepő lehet, ugyanis giromitrint tartalmaz, mely egy ismert méreganyag, melynek rákkeltő hatása is van.

A gombának mégis évszázados hagyománya van az észak-európai konyhában. Ahogy a kémia és az orvostudomány fejlődött, a redős papsapkagomba az idők során halálos fogásból tiltott gyümölccsé vált. Svédország és Norvégia azonban nem kockáztatott, és évekkel ezelőtt betiltotta a forgalmazását, a finnek azonban inkább együtt élnek a giromitrinnel, melyből már egy kis mennyiség is súlyos fejfájáshoz, hányáshoz, hasmenéshez és szédüléshez vezethet. A gondok a vese- és májkárosodásig is fajulhatnak, a mérgezés akár halált is okozhat. A gomba veszélyességét az is jól mutatja, hogy többen már attól is rosszul lettek, ha zárt térben, például autóban együtt utaztak vele.