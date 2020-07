A tenyeret hűvösen tartó egeret fejleszt egy startup. A Zephyr továbbfejlesztette a gamerek számára készült egereknél megszokottá vált lyukacsos formavilágot, ám a szintén a hűtési okok miatt kialakított dizájnt megdobta egy aprócska ventilátorral, így javítva a légáramlást.

Ha ez nem lenne elég, a játékosok egy gomb segítségével három különböző sebesség közül választhatnak: az izzadósabb tenyerűek fokozhatják a fordulatszámot, ám lassítani is lehet a lapátok forgását, ha már zavaró az egérből fújó szél.

A beépített hűtésen kívül a gameregér mindent tud, amit egy ilyen terméktől el lehet várni: 16 ezer DPI-s érzékenységű szenzorának köszönhetően precízen lehet irányítani a kurzort, és egy gomb segítségével bármikor válthatunk az irodai és a játékmód között. A gyártó szerint akár 50 millió kattintást is kibír a 68 grammos eszköz – tömegével lefelé lóg ki a mezőnyből. Természetesen a külső sem utolsó dolog: ahogy az az alábbi videóban is látható, RGB LED-világítást is kapott az egér.

A Zephyr több mint négyszeresen túlszárnyalta a gyártás beindításához szükséges 6450 dolláros alaptőkét Kickstarteren a támogatóknak köszönhetően. Az első vásárlók, akik a korai kedvezményt kihasználva 26 ezer forintnak megfelelő összegért jutottak hozzá az egérhez, október környékén kaphatják meg a terméket.