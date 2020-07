A 2020-as esztendő számtalan furcsasággal meglepett már minket, ám arra nem számítottunk, hogy a KFC gyorsétteremlánc és a papucsairól ismertté vált Crocs egy közös terméket dob a piacra. Márpedig ez tegnap megtörtént, az eredmény pedig egy gumipapucs, melynek a felső részét rántott húsok képei díszítik.

Mindenki döntse el saját ízlésének megfelelően, hogy mit gondol a lábbeliről, melybe beleharapni ugyan nem érdemes, de szagolgatni már inkább: a papucshoz jár ugyanis egy sültcsirke-illatú, levehető rész is, ezzel megalkotva az év egyik legeszementebb dolgát.

Coming soon! Kentucky Fried Chicken x @Crocs Classic Clogs are available on July 28th. The saying is true: good things and Crocs that look like a bucket of fried chicken come to those who wait. https://t.co/oYeRikFuup pic.twitter.com/Up6EVjSjKs

— KFC (@kfc) July 23, 2020