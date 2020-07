Az már biztos, hogy a legtöbb játékos először fehér színben kaparinthatja meg a Sony új generációs játékkonzolját, a PS5-öt. Akik azonban hajlandóak 11 ezer dollárt (3,26 millió forintot) kiadni a konzolért, aranyszínű gépen játszhatnak a legújabb programokkal.

A londoni központú Truly Exquisite bármit személyre szab, amire csak megkérik őket – az arany PS5-re pedig nagyon is valós az igény. Ígéretük szerint karácsonyra készülnek el az olyan 24 karátos aranyba, illetve 18 karátos rózsaaranyba csomagolt gépházak, illetve a készülékhez tartozó játékvezérlők és headsetek, melyek az alábbi videóban is láthatóak.

A cég munkatársai egyébként szinte bármit drágává tudnak varázsolni: az arany mellett szívesen dolgoznak Swarovski-kristályokkal is, melyekkel cipőket, vagy akár gyerekeknek való elektromos kisautókat is feldíszítenek.