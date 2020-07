A piaci kínálat minden korábbinál szélesebb, mégis sokan érdeklődnek az újszerű téli abroncsok iránt, melyek többet nyújthatnak előző társaiknál. Cikkünkben most annak igyekszünk utánajárni, hogy milyen márkák debütálnak a 2020-2021. év új abroncsaikkal és mely modellek érdemelnek mindenképpen figyelmet.

Természetesen a szakma is időben felkészül a téli szezonra, és már tavasszal tesztelik, bemutatják új modelljeiket. Február-március környékén szokott erre sor kerülni, ahogyan történt idén is. A Toyo, a Continental és a Michelin újdonságaikat Észak-Amerikában mutatták be, méghozzá a havas Quebeckben tartott bemutatók alkalmával. Lássuk, milyen téli abroncsokat érdemes aktuálisan keresni!

Toyo Observe GSi-6 és GSi-6 LS

A japán gumiabroncsgyártó A GSi-6 HP-t elsősorban nagyteljesítményű járművekhez tervezte, így szinte magától értetődő volt, hogy az Observe GSi-6 és GSi-6 LS inkább a személygépkocsik, a SUV-ok és a kisteherautók számára kínálhatnak megoldást a téli időszakban. A Toyo márka ismerői számára valószínűleg nem cseng ismeretlenül az úgynevezett Microbit alkalmazása. Ez egyfajta por, amely a futófelületi gumiban kap helyet.