Ki gondolná, hogy két, egymástól 9 ezer kilométerre lévő város úgy hasonlíthat egymásra, mint New York és Krasznojarszk? Az összehasonlítás elsőre kissé meglepőnek tűnhet, de az alábbi képeket elnézve egy tősgyökeres New York-i vagy krasznojarszki is gondolkodóba eshet.

A két településnek az épületek és bizonyos utcák hasonlóságán kívül nincs sok köze egymáshoz. Egyetlen közös pontjuk, hogy ugyanabban az évtizedben alapították őket: az Egyesült Államokban található metropoliszt 1624-ben, míg az egymillió lakosú szibériai várost 1628-ban kezdték el felépíteni.

A két város között pontosan 12 óra a különbség: amikor az oroszok reggel hatkor felkelnek, addigra a Nagy Alma lakó már készülődhetnek a vacsorához.

Elnézve az építészetben fennálló hasonlóságokat, a két város akár testvértelepülés is lehetne.