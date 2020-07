Az NBA honlapjának hétfői beszámolója szerint a hétvégi aukción egy San Francisco-i cég alapító-elnöke vásárolta meg az NBA-ben a Cleveland Cavaliersben bemutatkozó LeBron dedikált ereklyéjét, amelyből mindössze 23 darab létezik. Az ár, amennyiért gazdát cserélt a kártya: 1,84 millió dollár, átszámítva több mint 570 millió forint.

A 14-es sorszámú kártya kikiáltási ára 150 ezer dollár volt, a 26 napos árverés során 34 licit érkezett rá, és a legdrágább kosaras kártya lett az 1980-tól datálódó modern korszakban. Májusban Michael Jordan újonc idényéből származó, dedikált kártyája 560 ezer dollárért kelt el egy internetes aukción.

This LeBron James card just sold at @GoldinAuctions for $1.8 million, the record for a modern day card.

Winner is @LeoreAvidar, who says purchase is part of strategy to “bring something big to the collectibles and alternative asset business in the coming months.” pic.twitter.com/rN9lepvVpE

— Darren Rovell (@darrenrovell) July 19, 2020