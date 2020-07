Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Wayne Rooney, Marco Reus, valamint a magyar kiadásban Dzsudzsák Balázs – a futballvilág legnagyobbjai szerepeltek eddig a FIFA-játékok borítóin, hozzájuk csatlakozik 2021-ben Kylian Mbappé, a még csak 21 éves francia, a Paris Saint-Germain világbajnok támadója.

Mbappéval nem nyúltak mellé a játékot fejlesztő EA Sportsnál: a focista sportágának jelenlegi egyik legértékesebb játékosa, messze lekörözve Messit és Ronaldót is. A kiadó azonban lehet, hogy megbánta a borító kinézetét: az eddig megszokott focista-a-pályán történet helyett a Champions és az Ultimate Edition új külsőt kapott, utóbbi akár egy Soundcluod-rapper lemezének borítója is lehetne. A kommentek alapján sokaknak ez az irányváltás nem jött be.

Cover Star ⭐️

Can’t wait to play this!

Proud to be the #FIFA21 cover star

Dream come true. @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/RGpStusWwH — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 22, 2020

Az október 6-tól játszható játék már előrendelhető, platformtól és üzlettől függően 20-30 ezer forintos áron.