A Föld egyik legszebb részén, a Nagy-Korallzátonynál gazdát keres egy sziget. A Pumpkin Islandet 25 millió ausztrál dollárért, átszámítva 5,4 milliárd forintért cserébe bárki megkaphatja 2046-ig, mely tökéletes helyszínül szolgálhat olyan milliárdosoknak, akik szeretnének egy kicsit elbújni a világ zaja elől.

Az ausztrál partoktól mindössze 14 kilométerre fekvő szigeten egy privát strand, egy osztrigákkal teli öböl és megújuló energiaforrásokat használó, önfenntartó szállások is találhatóak, melyekben egyszerre 34 vendég is kényelmesen elfér. Az ivóvizet egy esővízszűrő berendezésből nyerik a szigeten, ahol a hagyományosabb, kevésbé ökotudatos vendégek számára fenntartanak egy helikopter-leszállópályát is.