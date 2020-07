Fontos megjegyezni, hogy mivel a kismedencei vérellátás megnő a baba táplálása miatt, ezért ez a folyamat is elősegítheti a tünetek megjelenését. A terhességi aranyér kialakulásának kockázatát tovább növeli, hogy a kismamák székelési szokásai megváltozhatnak a várandósság ideje alatt, a magzatvédő vitaminok ugyanis egyeseknél rendszeres székelési nehézségeket okozhatnak. Bár a belső aranyerek megduzzadása a várandós anyukáknál természetesnek mondható, ezek általában kevésbé okoznak panaszokat. A külső aranyerek ugyanakkor bevérezhetnek, berepedhetnek, így azok a kismamák, akiknél ez a probléma jelentkezik, nemcsak székeléskor érezhetnek fájdalmat, hanem gyakorlatilag folyamatosan.

A testi változások olykor kisebb-nagyobb problémákat idézhetnek elő, éppen ezért nem árt ezekkel tisztában lenned, ha szeretnél segíteni a feleségednek vagy a párodnak a nehéz helyzetekben. Előfordulhat, hogy a kedvesednek soha nem volt aranyere, a terhesség mégis kihozza. Mindez azért történhet meg, mert ahogy a baba növekszik, úgy a testsúlyával egyre nagyobb nyomást gyakorol a kismedencei szervekre és a gáttájékra. Ez nemcsak a gátizmokat, hanem az alhasi visszereket is megterheli, és a fokozódó nyomás hatására az aranyeres párna megduzzadhat, ennek következtében pedig kialakulhatnak az aranyérbetegségre jellemző, vérzéssel és fájdalommal járó tünetek.

Hogyan előzhető meg?

Éppen ezért érdemes gondoskodni a terhességi aranyér kialakulásának megelőzéséről. Természetes, hogy ebben a helyzetben nem tanácsolhatod azt a párodnak, hogy fusson néhanap körbe egy háztömböt, vagy azt, hogy menjen ki street workoutolni, hiszen egy csöppséget hord szíve alatt. Ettől függetlenül van néhány dolog, amire odafigyelhetsz, ezáltal segíthetsz neki elkerülni a terhességi aranyeret.

Először is, érdemes óránként pár perces sétát végezni a lakásban vagy a kertben. Ilyenkor mindenképpen javasolt kerülni a hosszas ülő vagy álló testhelyzetet. Alvás, tévézés vagy olvasás közben inkább fektesd az oldalára, mert ezáltal felszabadulnak a végbél erei a nyomás alól és a vér könnyebben visszaáramlik a test alsó részeiből. Ha nem jut eszébe, valahogy vedd rá a gátizomzat fejlesztésére. Ez az izomcsoport szolgál a kismedencei és hasüregi szervek alátámasztására, ezért fontos a karbantartása. Amennyiben a gátizom megsérül vagy meggyengül, akkor méh-, hólyag-, vagy végbélsüllyedés következhet be. A gát izmainak tornáztatása tehát kedvező hatással van az a kezdődő aranyeres panaszokra, nem mellesleg segíti a szülés utáni regenerálódást. A szakemberek ezért nemcsak a terhességre készülő nőknek, hanem a szülés előtt álló kismamáknak is ajánlják a gátizomerősítő gyakorlatok végzését.

Figyelj oda, mit szeretne!

Fontos, hogy lesd a párod minden kívánságát, mert egy terhes nő mindig tudja, mire van szüksége. Ha inni akar, akkor ne késlekedj a frissítővel, és ha szólítja a természet, akkor tedd lehetővé, hogy a lehető leggyorsabban el tudjon menni vécére, hogy minél hamarabb meg tudjon szabadulni a széklettől. Áldott állapotban kerülni kell az erős hasi préselést, vagy nyomást, mert ez szintén előidézheti a terhességi aranyeret.

A bevásárlások során pedig mindig gondoskodj arról, hogy legyen otthon elegendő rosttartalmú gyümölcslé (barack, őszibarack, szilva), mert így csökkenthető az esélye a székrekedés kialakulásának, ami gyakran kiváltó oka a terhességi aranyérnek.

Hogyan kezeljük?

Adódik a kérdés, mit lehet tenni, ha egy kismamánál már kialakult a terhességi aranyér. Erre igazán hiteles választ csak orvos adhat. Ráadásul az ilyenkor alkalmazható kenőcsökről és kúpokról is csak az orvos tud tájékoztatást nyújtani. A tünetek enyhítése érdekében azonban ilyenkor javasolt 10-15 perces meleg vizes fürdőt venni a kismamáknak. Szintén segítség lehet az érintett területre helyezett hideg gélpárna, vagy más lehűtött segédeszköz. A hideg ugyanis csökkenti a fájdalmat és összehúzza a vénákat. Terhességi aranyér esetén mindamellett fontos figyelembe venni, hogy nagyvécézés után javasolt a nedves törlőkendő alkalmazása, mert a hagyományos toalettpapír irritációt okozhat.

Jól látható tehát, hogy már a szülés előtt hasznos segítséget nyújthatsz a párodnak, vagy legalábbis csökkentheted az áldott állapottal járó kellemetlen tüneteket. Ez nemcsak a babavárást szépíti meg, de segíti a párod felkészülését is a közös babátok világrahozatalára!

