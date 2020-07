37 éve, 1983. július 15-én mutatta be a Nintendo Japánban a NES-t, azaz a Nintendo Entertainment Systemet. A 8 bites játékkonzol a ma az otthonainkban található PlayStationök és Xboxok egyik ősatyjának mondható, számos olyan megoldást meghonosítva, melyek azóta is alapvetőnek számítanak, ha videojátékról van szó.

A születésnap alkalmából a LEGO is előrukkolt egy szettel, mely a NES-t, és annak legnépszerűbb játékát, a Super Mariót ünnepli. A csomag több mint 2600 építőelemből áll, és a játékkonzol, valamint a hozzá csatlakoztatott kontroller mellett egy tévét is tartalmaz, amin éppen a Super Mario fut. Ezt ráadásul szó szerint kell venni, ugyanis egy kar segítségével forgatni lehet a tévé belsejét, így a háttér folyamatosan változik, a vízvezetékszerelő pedig sorra veszi az akadályokat, ahogy az az alábbi videón is látható.

A monstre szett augusztus elsején kerül az üzletek polcaira, illetve ekkortól lehet megrendelni a webáruházaktól. Indulóára az Egyesült Államokban 230 dollár, azaz körülbelül 72 ezer forint lesz, nálunk is ehhez hasonló áron találhatnak majd gazdára a készletek.