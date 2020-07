Doug Tarca 1935-ben emigrált Olaszországból Ausztráliába. A déli kontinensen, ahogy az az alábbi képen is látható, a férfi gyakran búvárkodott a Nagy-Korallzátony közelében, és szerette volna annak szépségét a világgal megosztani. Neki is köszönhető, hogy aztán megépült a világ első vízen lebegő hotelje, melyet a Four Seasons kezelt. A John Brewer Lebegő Hotel Szingapúrban épült és 1988-ban nyitotta meg kapuit.

A képre kattintva galéria nyílik

Már a kezdés is balszerencsésen indult: az ötemeletes, közel 200 szobás szálloda – melynek területén több nightclub, bár és étterem is helyet kapott egy helikopter-leszállópálya, egy teniszpálya és egy 50 férőhelyes víz alatti obszervatórium mellett – helyén nagy mennyiségű korallt el kellett távolítani, mely tevékenység éppen ellentétes volt Tarca korábbi elképzeléseivel.