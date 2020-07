Katar több hasonló gépet is áruba bocsájtott a közelmúltban, és most is egy valódi, repülő luxusszálló kerül sorra, a Qatari VVIP 747-8i BBJ kódjelű óriás. Gyakorlatilag ennél nincs nagyobb civil repülő, amit “magáncélokra” lehet használni.

Teljes “VVIP kialakítású” (azaz királyi/államfői luxust kínáló) kabinja 89 utas és 18 fős személyzet szállítását teszi lehetővé (egy akkora gépben amit 400 emberre terveztek), a fedélzeten pedig több tárgyaló, szórakoztató és pihenő helységek, fürdőszobák és saját kórház is helyet kapott.

Óriási terek, zajszigetelt szobák, ha kell akkor súlyos beteg szállítására átalakítható terület, hipergyors internet, és minden ma elérhető technikai szórakoztató eszköz található ezen a gépen, aminek képeit az eladó cég nem tette elérhetővé, azokat csak a hivatalos katalógusban lehet végiglapozva megtekinteni.