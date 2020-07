Ez a bizonyíték egy Madagaszkáron talált, újonnan leírt fosszília, amely több mint 237 millió évvel ezelőtt élt és mindössze 10 centiméter magas lehetett.

A lelet segíthet tisztázni a pteroszauruszok, a dinoszauruszok korában élő szárnyas hüllők egyelőre zavaros eredetét is. A szakértők eredményeikről a Proceedings of the National Academy of Sciences című tudományos lapban számoltak be.

“Az az általános felfogás, hogy a dinoszaruszok óriások voltak. Ez az új állat azonban nagyon közel van a dinoszauruszok és a pteroszauruszok szétágazásához, és sokkolóan kicsi” – mondta Christian Kammerer társszerző, az Észak-Karolinai Természettudományi Múzeum munkatársa.

A Kongonaphon kely, azaz az “apró rovargyilkos” névre keresztelt egyedet 1998-ban Madagaszkár szigetén találta meg egy kutatócsoport John Flynn, a New York-i Amerikai Természettudományi Múzeum szakértője vezetésével.