Ahogy azt korábban megírtuk, Tom Hanks legújabb filmjét, A Greyhound csatahajót az Apple streamingszolgáltatásának előfizetői nézhetik meg először, most péntektől.

A kétszeres Oscar-díjas színész azonban nem örül, hogy az Apple TV+ felületén debütál a második világháború idején játszódó alkotás. “Ez nem azt jelenti, hogy mérges vagyok az Apple-re, de van különbség a kép- és hangminőség terén” – mesélte a Guardiannak Hanks.

Ahogyan fogalmazott, “szívfájdalma” érthető: Hanks már tíz éve foglalkozik a projekttel, melyet a Sonyval közösen készített. A japán cég célja természetesen a mozis premier lett volna, ám a koronavírus-járvány keresztülhúzta a számításokat, így nagyjából 70 millió dollárért (21,8 milliárd forintért) eladták a film jogait az Apple-nek.

Tom Hanks filmje rosszabbul is járhatott volna: a legnagyobb streamingszolgáltatók közül a Netflix és az Amazon Prime is jóval kisebb adatsebességgel dolgozik a korábbi mérések szerint, mint az Apple, azaz minőségi szempontokból a mozin kívül itt van a legjobb helyen A Greyhound csatahajó. Persze ez a minőség is elmarad a filmszínházakban láthatóktól: ott hatszor több adattal dolgoznak, mint amit az Apple TV+-on valaha mértek, de még egy Blu-ray lemezes kiadás is duplaakkora méretű, mint az online változat.