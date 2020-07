1926-os indulásuk után, 1930-ra elkészült a gyárban 2 akkori fő termékük. Az első egy 2,2 KW-os akkor még 48 kg-os elektromos daraboló láncfűrész volt, amit kifejezetten fatelepi munkaeszköznek szántak. 1929-ben viszont már bemutatták a TypeA fadöntő gépet, ami még ugyan 46 kg-os volt, de a Stihl már össze tudta kötni ezt a fűrészt egy külső benzinmotorral, ami akkoriban egyedülálló volt a faipari munkavégzésben.

Az áttörésre sem kellett sokat várni, ugyanis 1930-ban már be is mutatták az első hordozható Stihl gépet, és ettől kezdve fejlesztések egész sora következett. 1932-ben máris egy szabadalommal áltak elő, a 3 tagú patent fűrészlánccal, aminek a hatékonyabb fűrészporkidobás köszönhető, ugyanis ennél a lánc tipusnál, a vágófogak mellé, tisztítófogak is bekerültek. 1934-ben ismét egy azóta is fontos újítást vezettek be, az automatizált olajozást, ami munkavégzés közben folyamatosan biztosítja a lánc és a vezetőlap kenését, használat közben. Két évvel ezután 36-ban már röpsúlyos kuplungot alkalmaznak a gépeikben, aminek nagy előnye, hogy a lánc sebességét automatikusan igazítja a motor fordulatszámához.

1938-tól ezek után, már a Stihl gépek súlyának csökkentésén volt a fő hangsúly, 1950-re készült el a legelső, egy emberes 16 kg-os benzinmotoros Stihl láncfűrész, ami a kézzel forgatható porlasztónak köszönhetően már döntési, és vágási munkálatokra egyaránt alkalmas volt. 1954-re viszont már el is készültek, egy igazán “könnyű” 11 kg-os benzines motorfűrésszel. 1958-ban szintén a Stihl kezdte el alkalmazni, a membrános porlasztót, ami lehetővé teszi, hogy a motorfűrészt, bármilyen pozícióban tartva, lehessen alkalmazni, a porlasztó külön kézi állítgatása helyett. Amint látjuk, a Stihl már a 60-as évek elején, jelentős, és igen felhasználóbarát megoldásokkal fejlesztette, és tökéletesítette gépeit.