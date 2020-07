Egyes tollakat akkora becsben tartanak a gyűjtők, mint a világ legdrágább festményeit. A tollgyűjtők körében egy-egy szépen megmunkált, díszes darab státusszimbólumnak számít, melyet akár magánál is tarthat, de otthonában is őrizhet. Ilyen toll lehet például a milói Vénusz megtalálásának 200. évfordulójára kiadott íróeszköz is, ám az aranyból és márványból készült, művészi szintű alkotás elbújhat a világ legdrágább tolla mellett.

A firenzei központú Tibaldi termékeit már egy jobb módú üzletember is megvásárolhatja. Az olasz cég egyszerűbb, de minőségi karórákat is árul, azonban fő profiljuk a tollkészítés. Olyannyira, hogy ők készítették a világ legdrágább tollát, a Fulgor Nocturnust is. A nyolcmillió dollárért (2,5 milliárd forintért) gazdára találó íróeszköz értékét 945 aprócska fekete gyémántnak, valamint 123 rubin drágakőnek is köszönheti.

Mindössze egyetlen példány készült a Fulgor Nocturnusból, melyet egy sanghaji jótékonysági árverésen adtak el. A készítők tervezéskor arra is figyeltek, hogy ha ránézünk a tollra, az a szemünknek tetsző legyen még akkor is, ha soknak találjuk az összesen több mint ezer drágakőből álló díszítést. Ennek érdekében figyelembe vették az aranymetszés szabályait: a toll kupakja úgy aránylik a toll fő részéhez, mint a fő rész a toll teljes hosszához. Ez az arány a természetben és a művészetben is gyakran megjelenik, és ezt szám formájában is le lehet írni: ez a Φ (fí), melynek értéke körülbelül 1,618.