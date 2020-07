Az űrhajózás történetének ritka kincsei kerülnek kalapács alá július 17-18-án. A Beverly Hills-i Julien’s auckiósház több, az Apollo-11 küldetése során használt tárgyat árverez el, melyek közül kiemelkedik három botkormány, melyet a legénység a Columbia parancsnoki modulon használt.

A Neil Armstrong, Buzz Aldrin és Michael Collins által kezelt joystick-trió tagjai egyesével találnak majd új gazdára, a becslések szerint darabonként 80 és 200 ezer dollár (25-63 millió forint) közötti áron. Értéküket történelmi jelentőségük mellett annak is köszönhetik, hogy sajnos alig maradt fenn olyan elem vagy alkatrész az Apollo-11 küldetéséből, mely eljutott a Hold közelébe.

Az Apollo 11-es irányítórendszerének kifejlesztésébe a NASA körülbelül egy évtizedet ölt. A mérnökök eleinte azzal is számoltak, hogy néhány funkciót pedálok segítségével szabályozzanak az űrhajósok, ám végül maradtak az olyan karok, mint amilyenek itt is láthatóak. A nagyobbik, 11,4 centis karral, melyből kettő is van és leginkább egy régi videójáték játékvezérlőjéhez hasonlít, a Columbiát lehetett egy helyben dönteni előre-hátra, illetve jobbra-balra. A kisebbik kar a modul forgatását és előre-hátra mozgatását irányította.

A kezelőszervek egy fából készült talapzaton állnak, mellettük egy, a NASA által 1969. szeptember 22-én kiállított okirattal, mely bizonyítja, hogy az alkatrészek eredetiek.