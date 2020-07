Új-Zélandon került kalapács alá több Banksy által készített grafika, még a korai korszakából. Ritka darabok, és ez a végső árakon is meglátszik, a maguk nemében rekordösszegért keltek el az egyszerű nyomatok.

Az eredeti gyűjtő még 2005-ben szerezte meg ezeket, akkori áron 115 dollárért. Most viszont a Soup Can, Weston Super Mare és a Golf Sale a 40-50 ezer dolláros kategóriában kelt el. A teszkós paradicsomkonzervet ábrázoló Soup Can 52 000 dollárért (16,2 millió forint), a Super Mare 41 ezerért, a Golf Sale pedig 45 ezerért lett leütve végül.

Banksy a konzerves sorozattal Andy Warhol szintén világhírű “Campbell’s Soup Cans” művére reagált. Az eredetit még kézzel festette, ebből készült több sorozat, másolat is, mint például az Új-Zélandon most elárverezett darabok. Mondanivalója a szokásos Banksy-üzenet: a társadalmi feszültségekre, a leszakadó, elszegényedő rétegekre, a gigavállalatok embertelenségére hívja fel a figyelmet. Most ezekért a nyomatokért fizettek pár tízmilliót, tehát pont olyan emberek falaira kerülnek majd, akiket Banksy műveivel megvetően kritizál.