A kaliforniai székhelyű Magico igencsak drágán kínálja a magas minőségű hangzáshoz szükséges termékeket. Kínálatuk legújabb darabja az M9 névre keresztelt hangszóró, mely önmagában 750 ezer dollárba (236 millió forintba) kerül. Szerencsére ezért az összegért rögtön kettőt kap a vásárló, a sztereó hangzásért nem kell még egyszer ennyit fizetni.

A 203 centi magas, 450 kilós torony mellett a legtöbb hangszóró elbújhat, nemcsak a méretet tekintve: a frekvenciatartománya 18 Hz-től 50 ezerig terjed, a hangokat pedig feltekert hangerő mellett is viszonylag torzításmentesen juttatja el akár a szomszédok fülébe is a 94 dB-es érzékenységű óriás.

Magas árát azonban nem csak ennek, hanem kinézetének is köszönheti: a hangszóró részben karbonból készült, mely ugyan látványos külsőt is kölcsönöz az M9-nek, de a nem kívánt rezgéseket is elnyeli, tisztább hangot eredményezve ezzel. Hatalmas mérete ellenére így is annyira túlzsúfolták elektronikával a belső teret, hogy több rész, köztük a tápegység is kívül kapott helyet.

A hangszórót az év utolsó negyedévében vásárolhatják meg a tehetős audiofilok.